Смертельный улов: рыбак расправился с сыновьями

Смертельный улов: рыбак расправился с двумя сыновьями

Вологодской области расследуют уголовное дело об убийстве двух братьев во время рыбалки. По данным следствия, преступление совершил 61-летний отец погибших, приехавший вместе с сыновьями провести время на природе. В тот день мужчины не только рыбачили, но и распивали спиртные напитки. Отдых закончился тем, что местные жители обнаружили два тела, одно с ножевым ранением, другое — с огнестрельным.

Правоохранительные органы Вологодской области расследуют уголовное дело об убийстве двух братьев во время рыбалки, в котором подозревается их 61-лений отец, сообщает региональный Следственный комитет

Трагедия произошла 6 сентября 2019 года в акватории реки Сухоны на территории Сокольского района. Тела 38-летнего мужчины с ножевым ранением и его 37-летнего брата с огнестрельным заметили местные жители, после чего вызвали полицию.

По приезду на место происшествия полицейские обнаружили там 61-летнего отца погибших в состоянии сильного алкогольного опьянения — позже следствие установило, что на реку мужчины приехали из Сокола на рыбалку, в процессе которой распивали алкогольные напитки.

Также с места происшествия были изъяты лодка, нож и ружье, которое было зарегистрировано на одного из погибших.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». «Задержанному по подозрению в совершении убийства отцу погибших по ходатайству следователей судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает Следственное управление СК по региону.

Как стало известно порталу «Регион Online», предполагаемый злоумышленник свою вину не признал. Отмечается, что мужчина страдает алкоголизмом — он неоднократно кодировался, а после принятия спиртного у него могли быть галлюцинации.

Преступления, в том числе и убийства, в России часто совершаются в пьяном виде. По данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры, в 2019 году по состоянию на июль в нашей стране было предварительно расследовано 7208 случаев убийства в состоянии алкогольного опьянения.

В частности, в одной только Ивановской области, по данным местной прокуратуры, треть преступлений совершается под воздействием спиртного. Например, совсем недавно, 5 сентября, портал SM News рассказал, как в Иваново мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения после предшествовавшего застолья, в ноябре 2018 года до смерти избил жену на глазах у маленького ребенка — его будут судить по статье ч. 4 ст. 111 УК РФ за причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

9 сентября этого года свой приговор уже получили двое жителей Челябинской области, которые во время застолья на январских праздниках до смерти избили соседей после ссоры. «Осужденные — 55-летний и 38-летний мужчины — в состоянии алкогольного опьянения взяли сковородку, разделочную доску, молоток и стул и поочередно причинили телесные повреждения двум мужчинам, скончавшимся непосредственно на месте преступления», — цитирует сообщение местной прокуратуры новостной портал «Доступ».

Один из осужденных получил 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима — суд учел, что у него ранее уже была судимость за убийство, кроме того, с двоими соседями, в основном, расправлялся именно он. Его сообщник получил 12 лет колонии строгого режима.

Алкогольное опьянение в 2013 году стало отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Ввести эту норму, существовавшую в Уголовном кодексе в советские времена, предложило Министерство юстиции . Тогда «Российская газета» сообщала, что, по словам правоведов, в России треть преступлений совершают люди, злоупотребившие спиртным. Согласно статистике, приведенной в пояснительной записке к соответствующей поправке в Уголовный кодекс, в 2011 году в состоянии алкогольного опьянения было совершено 263,2 тысячи преступлений, а наркотического — 18,8 тысячи.

Поправка, однако, не подразумевает, что алкогольное опьянение автоматически означает, что человек получит более строгое наказание, чем за преступление, совершенное в трезвом виде. В каждом конкретном случае судьи решают, стоит ли признавать воздействие спиртного отягчающим обстоятельством. «Законом предусмотрено, что судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ», — объясняли авторы документа «Российской газете».