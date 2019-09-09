Россиянки нашли способ обогатиться на 100 миллионов рублей

Казани состоялось заседание суда по делу сотрудниц местного агентства недвижимости. Лилию Мельникову и Марию Шергину обвиняют в серии мошенничеств, совокупных ущерб по которым следствие оценивает в 100 миллионов рублей. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Дело слушается в Ново-Савиновском суде. Женщин обвиняют в мошенничествах, которые, по версии следствия, были организованы в период работы Мельниковой и Шергиной в агентстве недвижимости «Ипотека-Элит». В деле пятеро потерпевших, включая три физических и два юридических лица, одно из которых — банк «Союз» . Мельникова обвиняется по четырем эпизодам, Шергина — по двум.

При этом, как уточняет издание, в отношении Лилии Мельниковой одновременно слушается дело о мошенничестве и в Вахитовском суде Казани. У женщины уже имеется четыре судимости, все они погашены.

Мельниковой и Шергиной вменяется ряд мошенничеств с жильем — от незаконно оформленных займов гражданам под залог недвижимости до присвоения крупных сумм, взятых якобы в обеспечение сделки с жильем. Банк «Союз» обвиняет бывших риелторш в подделке договоров займа, которые были выкуплены кредитной организацией.

В ходе заседания по делу не было оглашено обвинительное заключение, подчеркивает корреспондент «Вечерней Казани», отмечая, что этому поспособствовало вмешательство адвоката Мельниковой, который не успел ознакомиться с материалами дела. Следующее заседание намечено на 24 сентября 2019-го.

В 2017 году в Казани обезвредили группировку «черных риелторов», которые обманом присваивали чужое жилье. Их жертвами становились преимущественно одинокие и социально неблагополучные горожане. У задержанных изъяли наручники, электрошокеры и бейсбольные биты.