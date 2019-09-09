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Пьяный житель Подмосковья зарезал собаку 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Пьяный житель Подмосковья зарезал собаку
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Житель города Химки Московской области, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на собаку с ножом.
Мужчина подошёл к псу и попытался его погладить, однако встретил сопротивление со стороны хозяйки и животного. В ответ он заявил, что зарежет собаку.
Спутница передала правонарушителю нож, и он набросился на пса, неоднократно ударив его.
Ветеринарам удалось спасти животное, однако им пришлось проводить операцию, передаёт РЕН ТВ.
Ранее News.ru писал, что суд Екатеринбурга приговорил двоих жителей города к 3,5 года колонии и году исправительных работ за убийство собаки. Инцидент произошёл в ноябре 2018 года. Будучи в нетрезвом состоянии, Хозеев и Сабаргалиева заманили собаку в нежилое помещение и связали её. После этого мужчина 20 раз ударил животное ножом в голову и в туловище.
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Криминал , Происшествия , РЕН ТВ , Московская область
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