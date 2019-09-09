Вора‑альпиниста задержали с поличным в Москве

Злоумышленник проник в офисное здание в столице с помощью альпинистского снаряжения через окно на седьмом этаже, его задержали в одном из подсобных помещений, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве

Информация о срабатывании тревожной сигнализации поступила поздней ночью в дежурную часть вневедомственной охраны по Северо-Западному округу столицы.

«К незамедлительно прибывшим росгвардейцам обратился охранник одного из офисных зданий, расположенных на Волоколамском шоссе. Он пояснил, что несколько минут назад по камерам видеонаблюдения заметил постороннего человека на крыше, а при обходе здания обнаружил следы проникновения на объект», — говорится в сообщении.

В одном из подсобных помещений сотрудники вневедомственной охраны обнаружили злоумышленника. При нем было альпинистское снаряжение — канат, карабины и перчатки, а также различные инструменты для вскрытия помещений.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, а также представитель организации. В ходе обследования здания было обнаружено несколько вскрытых офисных помещений. Сумма ущерба составила более 260 тысяч рублей.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.