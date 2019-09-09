У москвича Ходора украли велосипед за 100 тысяч

Велосипед стоимостью 100 тыс. руб. похитили у мужчины в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, вечером 8 сентября к правоохранителям обратился 38-летний москвич по фамилии Ходор.
«Мужчина пояснил, что из подъезда дома в Басманном районе пропал его велосипед стоимостью около 100 тыс. руб. В последний раз мужчина видел его вечером 7 сентября», — отметил источник.
Оперативники выясняют обстоятельства случившегося. Изучаются записи с камер наблюдения.