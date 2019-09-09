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У москвича по фамилии Ходор украли велосипед за 100 тыс. руб. 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
У москвича Ходора украли велосипед за 100 тысяч
Фото: кадр сериала "Игра престолов"
Велосипед стоимостью 100 тыс. руб. похитили у мужчины в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, вечером 8 сентября к правоохранителям обратился 38-летний москвич по фамилии Ходор.
«Мужчина пояснил, что из подъезда дома в Басманном районе пропал его велосипед стоимостью около 100 тыс. руб. В последний раз мужчина видел его вечером 7 сентября», — отметил источник.
Оперативники выясняют обстоятельства случившегося. Изучаются записи с камер наблюдения.
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Криминал , Другое , Происшествия , Михаил Ходорковский , МВД , АГН "Москва"
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