Раскрыт мотив утопившей двоих детей россиянки

Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей

Жительница Вилючинска утопила двоих своих детей в бухте после того, как узнала об измене мужчины, с которым состояла в отношениях, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Камчатского края , знакомый с ситуацией.

Ранее СК сообщил об уголовном деле, возбуждённом в отношении 27-летней жительницы города Вилючинска, которая, по версии следствия, утопила в бухте Крашенинникова двоих своих детей (1,5 месяца и пяти лет). Расследование уголовного дела взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин

Источник утверждает, что женщина решила утопить двоих своих детей и совершить самоубийство после измены мужчины, с которым она состояла в отношениях. У них была общая 1,5-месячная дочь.

"По словам очевидцев, которые тут же вызвали полицию, женщина, привязав пятилетнего сына к себе и взяв на руки дочку, зашла в воду. Стражи порядка смогли добраться до неё только на лодке. К этому времени дети уже утонули", — рассказал источник.

Он добавил, что женщину удалось спасти, она не пострадала.