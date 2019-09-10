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Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей 

РИА Новости + ещё 24 33 минуты назад
Раскрыт мотив утопившей двоих детей россиянки
Фото: РИА Новости
Жительница Вилючинска утопила двоих своих детей в бухте после того, как узнала об измене мужчины, с которым состояла в отношениях, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Камчатского края, знакомый с ситуацией.
Ранее СК сообщил об уголовном деле, возбуждённом в отношении 27-летней жительницы города Вилючинска, которая, по версии следствия, утопила в бухте Крашенинникова двоих своих детей (1,5 месяца и пяти лет). Расследование уголовного дела взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Источник утверждает, что женщина решила утопить двоих своих детей и совершить самоубийство после измены мужчины, с которым она состояла в отношениях. У них была общая 1,5-месячная дочь.
"По словам очевидцев, которые тут же вызвали полицию, женщина, привязав пятилетнего сына к себе и взяв на руки дочку, зашла в воду. Стражи порядка смогли добраться до неё только на лодке. К этому времени дети уже утонули", — рассказал источник.
Он добавил, что женщину удалось спасти, она не пострадала.
По данным правоохранительных органов, женщина имеет высшее образование — окончила Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, работала в Вилючинске инженером.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Александр Бастрыкин , МГТУ им. Баумана , СКР , РИА Новости , Вилючинск
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