Британец пообещал жене сюрприз и ударил ножом

Житель Великобритании Шон Мэй попросил свою жену Лору закрыть глаза, пообещав сделать сюрприз, и нанес ей удар ножом в горло.

Инцидент произошел у них дома. Супруги поужинали и уже собирались ложиться спать, но мужчина сказал, что у него есть подарок, передает РИА «Новости».

Мужчина попросил возлюбленную не подглядывать.

«Надеюсь, что это щенок», — сказала она.

Но Шон неожиданно ударил жену ножом в горло. Затем он вызвал скорую. Женщину госпитализировали.

Женщина сказала, что ничто не предвещало нападения. По ее словам, они прожили в браке несколько счастливых лет, и до сих пор не понимает, почему он так поступил.

По предварительной информации, Шон собирался убить жену и покончить с собой, так как боялся, что не сможет выплатить ипотечный кредит, поскольку был уволен накануне инцидента.