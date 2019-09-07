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Британец пообещал жене сюрприз и ударил ножом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 42 минуты назад
Британец пообещал жене сюрприз и ударил ножом
Фото: globallookpress.com
Житель Великобритании Шон Мэй попросил свою жену Лору закрыть глаза, пообещав сделать сюрприз, и нанес ей удар ножом в горло.
Инцидент произошел у них дома. Супруги поужинали и уже собирались ложиться спать, но мужчина сказал, что у него есть подарок, передает РИА «Новости».
Мужчина попросил возлюбленную не подглядывать.
«Надеюсь, что это щенок», — сказала она.
Но Шон неожиданно ударил жену ножом в горло. Затем он вызвал скорую. Женщину госпитализировали.
Женщина сказала, что ничто не предвещало нападения. По ее словам, они прожили в браке несколько счастливых лет, и до сих пор не понимает, почему он так поступил.
По предварительной информации, Шон собирался убить жену и покончить с собой, так как боялся, что не сможет выплатить ипотечный кредит, поскольку был уволен накануне инцидента.
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Криминал , Происшествия , РИА Новости , Великобритания
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