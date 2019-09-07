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В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие «порчи» 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Снятие «порчи» обошлось пенсионерке в 300 тысяч рублей
Фото: УМВД по Московской области
В подмосковной Лобне гадалка украла у пенсионерки более 300 тысяч рублей, пугая близкой смертью ее дочери, об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
По данным следствия, злоумышленница подошла на улице Ленина к 63-летней местной жительнице и представилась болгарской целительницей. Мошенница сказала женщине, что ее дочь может умереть, если с нее не снять "порчу". Для проведения ритуала пострадавшая отдала незнакомке ювелирные изделия, 140 тысяч рублей и три яйца.
Однако этого оказалось недостаточно: "гадалка" попросила женщину снять все деньги с банковской карты.
После этого злоумышленница завернула деньги и драгоценности в платок, произнесла "магические заклинания" и велела никому не рассказывать о ритуале и не заглядывать в сверток целый год. По приходу домой женщина развернула платок и не обнаружила там ни денег, ни украшений.
Подозреваемую задержали. Как оказалось, она была ранее судима за 27 эпизодов краж и мошенничества. При этом мошенница успела потратить деньги и продать ювелирные украшения.
По факту преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы, она заключена под стражу. Полиция устанавливает ее возможную причастность к другим преступлениям.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , МВД , Лобня
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