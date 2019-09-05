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Житель Калининграда пытался зарезать отца, чтобы получить наследство 

РИА Новости + ещё 2 7 часов назад
Пьяный сын хотел зарезать отца ради наследства
Фото: РИА Новости
Полиция задержала жителя Калининграда за угрозу убийством после того, как он с кухонным ножом погнался за своим отцом, угрожая зарезать его, чтобы получить наследство, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.
Полицейские выяснили, что конфликт произошел в квартире потерпевшего 69-летнего жителя Калининграда: его пьяный 43-летний сын прислонил к его горлу нож и пригрозил зарезать, чтобы получить наследство и расплатиться со своими долгами. Пожилой мужчина вырвался и выбежал из квартиры, однако сын бросился его догонять. Потерпевший смог прибежать в людное место, где и вызвал сотрудников полиции.
"На место происшествия незамедлительно прибыли участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы. Нападавшего 43-летнего мужчину задержали и доставили в дежурную часть. В ходе досмотра у мужчины был изъят кухонный нож", — говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ ("Угроза убийством"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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Криминал , Происшествия , МВД , Калининград , Калининградская Область
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