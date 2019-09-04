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Украинку жестоко убили во время секса в Турции 

Рамблер + ещё 2 19 минут назад
Украинку убили во время секса в Турции
Фото: depositphotos.com
Турецкие правоохранители задержали подозреваемого в убийстве украинки, тело которой было обнаружено в Анталье, сообщает местное издание Yeni Alayna. Подозреваемый — гражданин Турции, с которым у погибшей, по версии следствия, были близкие отношения.
Полицейские полагают, что 42-летняя Юлия Б. занималась в Турции проституцией. С одним из своих потенциальных клиентов женщина познакомилась в парке, где оба распивали спиртные напитки, а после занялись сексом.
Случайное знакомство обернулось для украинки трагедией: позже её тело было обнаружено за одной из трансформаторных будок.
У подозреваемого изъяты украшения погибшей. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве и грабеже.
Криминал , В мире , Происшествия , Анталья , Турция
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