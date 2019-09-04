Украинку убили во время секса в Турции

Украинку жестоко убили во время секса в Турции

Турецкие правоохранители задержали подозреваемого в убийстве украинки, тело которой было обнаружено в Анталье сообщает местное издание Yeni Alayna. Подозреваемый — гражданин Турции, с которым у погибшей, по версии следствия, были близкие отношения.

Полицейские полагают, что 42-летняя Юлия Б. занималась в Турции проституцией. С одним из своих потенциальных клиентов женщина познакомилась в парке, где оба распивали спиртные напитки, а после занялись сексом.

Случайное знакомство обернулось для украинки трагедией: позже её тело было обнаружено за одной из трансформаторных будок.

У подозреваемого изъяты украшения погибшей. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве и грабеже.