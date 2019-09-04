Экс-судью приговорили к двум годам колонии

В Краснодаре бывшего судью приговорили к двум годам колонии за покушение на мошенничество.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СК.
«В Краснодаре бывший судья в отставке признан судом виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере», — указали в ведомстве.
По данным следователей, он обещал помочь в прекращении уголовного дела за 6 млн рублей, однако мужчина, который должен был передать экс-судье деньги, обратился в правоохранительные органы, в результате чего злоумышленника задержали после получения денежных средств.
В апреле председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани 42-летней Марины Фирсовой по подозрению в посредничестве во взяточничестве.