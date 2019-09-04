Под Рязанью задержали банду наркоторговцев

В Рязанской области задержали банду наркоторговцев из 24 человек

"Сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из регионального УФСБ России при участии УНК УМВД России по Рязанской области задержаны 24 участника преступного сообщества по подозрению в организации сбыта наркотических средств", — сказала Волк, отметив, что 17 из них — мужчины, семь — женщины.

Полиция возбудила более 40 уголовных дел по статьям "организация или участие в преступном сообществе" и "незаконное производство, сбыт и пересылка наркотиков". Девять подозреваемых находятся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде, сообщила Волк.

Она добавила, что при обысках у подозреваемых найдено около 7 килограммов сильнодействующих синтетических наркотиков. По версии следствия, злоумышленники были региональными представителями подпольного интернет-магазина по продаже наркотиков через "закладки". Они продавали наркотики в Рязанской, Московской, Липецкой и Владимирской областях.