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В Рязанской области задержали банду наркоторговцев из 24 человек 

РИА Новости + ещё 3 9 часов назад
Под Рязанью задержали банду наркоторговцев
Фото: РИА Новости
Полицейские совместно с ФСБ задержали под Рязанью 24 человека, подозреваемых в продаже синтетических наркотиков через интернет, возбуждено более 40 уголовных дел, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из регионального УФСБ России при участии УНК УМВД России по Рязанской области задержаны 24 участника преступного сообщества по подозрению в организации сбыта наркотических средств", — сказала Волк, отметив, что 17 из них — мужчины, семь — женщины.
Полиция возбудила более 40 уголовных дел по статьям "организация или участие в преступном сообществе" и "незаконное производство, сбыт и пересылка наркотиков". Девять подозреваемых находятся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде, сообщила Волк.
Она добавила, что при обысках у подозреваемых найдено около 7 килограммов сильнодействующих синтетических наркотиков. По версии следствия, злоумышленники были региональными представителями подпольного интернет-магазина по продаже наркотиков через "закладки". Они продавали наркотики в Рязанской, Московской, Липецкой и Владимирской областях.
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Криминал , Происшествия , Ирина Волк , ФСБ , МВД , Рязанская Область , Рязань
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