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В Иркутской области двое подростков будут судить за убийство школьницы 

РИА Новости + ещё 2 8 часов назад
Подростки убили школьницу из-за долга
Фото: РИА Новости
Двое подростков, обвиняемых в убийстве школьницы в городе Нижнеудинск в Иркутской области, предстанут перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
В декабре прошлого года в Нижнеудинске пропала без вести 17-летняя девушка, тело которой спустя неделю было обнаружено в кустах на острове реки Уда с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве были задержаны двое подростков 15 и 17 лет.
"Следственными органами СК РФ по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 15— и 17-летних жителей города Нижнеудинска. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное из корыстных побуждений)", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на допросе следователям подростки пояснили, что убийство школьницы они совершили из корыстных побуждений. Один из подозреваемых ранее взял у девушки в долг крупную сумму денег. Чтобы не возвращать их, он решил убить ее. Подростки заманили потерпевшую к одному из них домой, где нанесли девушке множественные колото-резаные ранения, после чего избавились от тела.
Уточняется, что в ходе расследования уголовного дела проведено более 10 судебных экспертиз, допрошено свыше 50 человек. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Криминал , Происшествия , СКР , Иркутская Область , Нижнеудинск
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