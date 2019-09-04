ВС утвердил приговор по делу колонии Копейска

Верховный суд утвердил приговор по делу о беспорядках в колонии Копейска

Верховный Суд РФ утвердил приговор Челябинского областного суда от 13 апреля 2018 года по уголовному делу о массовых беспорядках в ИК-6 города Копейска . Об этом в среду сообщает пресс-служба облсуда. "Всего было осуждено 17 человек: 16 из них было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от двух лет восьми месяцев до пяти лет в колониях особого, строгого и общего режима. Одному — в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев условно с испытательным сроком четыре года. Приговор вступил в законную силу", —