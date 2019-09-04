Черные риэлторы пытали москвичку ради квартиры

СМИ: черные риэлторы 2 недели пытали москвичку, чтобы забрать у нее квартиру

Преступники похитили женщину в Москве и пытками пытались добиться переоформления квартиры. Жертве удалось убежать от черных риелторов.

Как сообщил сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 1 сентября в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что около двух недель назад (точнее она сказать не смогла) во дворе дома ее похитили неизвестные — насильно усадили в машину, увезли в неизвестном направлении.

Потерпевшую удерживали в квартире, избивали и требовали переоформить недвижимость. В какой-то момент женщина осталась одна и смогла сбежать от своих мучителей.