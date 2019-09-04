Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях

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Изнасилованная в Уфе дознавательница так и не определилась со временем преступления 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Потерпевшая по громкому делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы снова изменила показания.
Сначала девушка заявила, что преступление произошло с семи вечера о пяти утра, затем она стала утверждать, что ее изнасиловали с семи вечера до часа ночи. На последнем заседании бывшая дознавательница сказала, что преступление продолжалось всего час.
Адвокаты настаивают на том, чтобы девушка назвала точные промежутки времени, чтобы понять, есть ли у их подзащитных алиби, пишет «Интерфакс».
Следующее заседание пройдет десятого сентября.
На скамье подсудимых оказались начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. Их уже уволили из органов, как и изнасилованную дознавательницу.
«ФедералПресс» напоминает, что потерпевшая по делу об изнасиловании в уфимском отделе полиции потребовала от своих обидчиков сто миллионов рублей.
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Комментарии29
Криминал , Видео , Происшествия , Эдуард Матвеев , Павел Яромчук , ФедералПресс , Интерфакс , Уфа
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