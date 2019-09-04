Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях

Изнасилованная в Уфе дознавательница так и не определилась со временем преступления

Потерпевшая по громкому делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы снова изменила показания.

Сначала девушка заявила, что преступление произошло с семи вечера о пяти утра, затем она стала утверждать, что ее изнасиловали с семи вечера до часа ночи. На последнем заседании бывшая дознавательница сказала, что преступление продолжалось всего час.

Адвокаты настаивают на том, чтобы девушка назвала точные промежутки времени, чтобы понять, есть ли у их подзащитных алиби, пишет «Интерфакс».

Следующее заседание пройдет десятого сентября.

На скамье подсудимых оказались начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев , начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук . Их уже уволили из органов, как и изнасилованную дознавательницу.

«ФедералПресс» напоминает, что потерпевшая по делу об изнасиловании в уфимском отделе полиции потребовала от своих обидчиков сто миллионов рублей.