Украинка посадила на цепь сына с инвалидностью

Украинка посадила на цепь 36-летнего сына с инвалидностью ради пенсии

В Днепропетровской области мать посадила на цепь 36-летнего сына с инвалидностью и вместе с родственниками удерживала его в таком положении для получения пенсии. Об этом информирует 112.ua со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Стало известно, что стражи порядка уже освободили мужчину. Его госпитализировали.

По имеющейся информации, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 146 УК Украины Незаконное лишение свободы.

Ранее жительница Днепра посадила восьмилетнего ребенка на цепь, завязала ему глаза и обмотала скотчем.