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Убивший свою новорождённую дочь с патологией мужчина арестован 

News.ru 2 часа назад
Саратовский суд арестовал 38-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве своей новорождённой дочери.
По версии следствия, обвиняемый остался наедине с двухлетним сыном и двухмесячной дочерью, имевшей врождённую патологию, когда его 26-летняя жена и мать обоих детей вышла в магазин. Мужчина взял переноску с девочкой и вышел на чердак, где жестоко зарезал младенца.
На основании собранных по делу доказательств ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».
Убийце грозит лишение свободы вплоть до пожизненного, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что задержанный в Саратове 38-летний мужчина признался, что убил свою двухмесячную дочь с врождённой патологией. Он изначально попал под подозрение.
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Криминал , Видео , Происшествия , РИА Новости
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