Москвича задержали за четыре попытки изнасилования подряд

Москве задержали мужчину, который совершил четыре попытки изнасилования за два часа. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 25 августа на северо-востоке столицы. Собеседник издания рассказал, что первая попытка произошла на улице Рудневой, где мужчина набросился на 23-летнюю девушку. После этого он попытался изнасиловать двух женщин 20 и 44 лет в Янтарном проезде. Затем злоумышленник напал на 27-летнюю москвичку на улице Коминтерна.

Ни одна из попыток не увенчалась успехом. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела о покушении на изнасилование.

26 августа стало известно, что что двое сотрудников полиции надругались над 17-летней волейболисткой на территории спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Витязево под Анапой. Девушку якобы запугали постановкой на учет в отдел по делам несовершеннолетних и вынудили вступить в сексуальную связь. Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа их поместили в СИЗО