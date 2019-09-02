Башкирский пенсионер застрелил сына после замечаний о пьянстве

Пенсионер из Башкирии прострелил голову родному сыну, сделавшему замечание о злоупотреблении алкоголем. Об этом сообщило ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональном Следственном комитете

69-летний мужчина и его 44-летний сын поругались 23 июня текущего года. Причиной конфликта стало злоупотребление пенсионера алкоголем. Во время ругани сын ударил отца рукой по лицу.

Родитель не стерпел такого поступка. Он проснулся на следующее утро, взял пистолет и, разбудив сына, выстрелил ему в голову. Мужчина попытался сбить выстрел, ударив пенсионера по руке. Однако пуля все равно попала в в лобную часть головы.

На выстрелы прибежала супруга стрелявшего, он отобрала у мужа пистолет и вызвала медиков. Мужчине удалось выжить, но его здоровью нанесен тяжкий вред. Пенсионер пойдет под суд сразу по двум статьям: незаконное хранение оружия и покушение на убийство, сообщил сайт «Дни.ру».