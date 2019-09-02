Российские ОПГ устроили разборку со стрельбой за школой

Казани полицейские задержали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья на сходке преступных группировок, которая прошла рядом с местной школой. Об этом в понедельник, 2 сентября, информированные источники сообщили «БИЗНЕС Online».

Как уточняет издание, инцидент произошел на футбольном поле гимназии № 90, расположенной по адресу улица Комарово, 12.

По предварительным данным, предметом встречи противоборствующих группировок стал возврат долга. В процессе обсуждения один из участников встречи и произвел выстрел из охотничьего ружья. При этом мужчина вел себя агрессивно и кричал, что всех убьет.

Местные жители услышали подозрительный шум и обратились в полицию. Заметив сотрудников, стрелявший поспешил скрыться. Его обнаружили в ближайшей лесополосе и доставили в отдел полиции «Танкодром».