Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские ОПГ устроили разборку со стрельбой за школой 

Lenta.ru + ещё 4 6 часов назад
Российские ОПГ устроили разборку со стрельбой за школой
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В Казани полицейские задержали мужчину, стрелявшего из охотничьего ружья на сходке преступных группировок, которая прошла рядом с местной школой. Об этом в понедельник, 2 сентября, информированные источники сообщили «БИЗНЕС Online».
Как уточняет издание, инцидент произошел на футбольном поле гимназии № 90, расположенной по адресу улица Комарово, 12.
По предварительным данным, предметом встречи противоборствующих группировок стал возврат долга. В процессе обсуждения один из участников встречи и произвел выстрел из охотничьего ружья. При этом мужчина вел себя агрессивно и кричал, что всех убьет.
Местные жители услышали подозрительный шум и обратились в полицию. Заметив сотрудников, стрелявший поспешил скрыться. Его обнаружили в ближайшей лесополосе и доставили в отдел полиции «Танкодром».
21 августа сообщалось, что в Краснодаре произошла перестрелка. В ней участвовали около 10 человек, в результате погиб 27-летний мужчина. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Среди них — жители Чечни и Дагестана 1991 и 1994 годов рождения.
Последние новости
Зеленский назвал сроки распродажи Украины Зеленский назвал сроки распродажи Украины Стало известно о скорой отставке главы ФСИН после скандалов с пытками Стало известно о скорой отставке главы ФСИН после скандалов с пытками Умер посол России в Египте Умер посол России в Египте
Комментарии1
Криминал , Происшествия , МВД , БИЗНЕС Online , Казань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Рынска получила израильский паспорт
Рынска получила израильский паспорт17
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»4
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»119
Видео
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
00:41
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Общество Шоу-бизнес
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
00:39
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Шоу-бизнес
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
03:28
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Происшествия
Израиль атаковали российским «Корнетом»
00:41
Израиль атаковали российским «Корнетом»
Оружие Армия
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
01:25
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
Общество Происшествия
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
02:15
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
Политика
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
01:02
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
Политика
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
00:33
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
Происшествия Статьи
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
01:04
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение