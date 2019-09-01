Силовой кабель на 1,5 миллиона рублей украли в Москве

Силовой кабель на полтора миллиона рублей украли в Москве

Неизвестные украли силовой кабель стоимостью 1,5 млн рублей в ТиНАО в Москве . Заявление о краже подал замгендиректора по строительству ответственной фирмы.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что кража могла быть соершена в период с 16 по 19 августа. Строительная площадка в поселении Московский, квартал № 3 не охранялась, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Вор скрылся, установлена сумма материального ущерба. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».