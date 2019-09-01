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Силовой кабель на полтора миллиона рублей украли в Москве 

News.ru + ещё 4 21 час назад
Силовой кабель на 1,5 миллиона рублей украли в Москве
Фото: globallookpress.com
Неизвестные украли силовой кабель стоимостью 1,5 млн рублей в ТиНАО в Москве. Заявление о краже подал замгендиректора по строительству ответственной фирмы.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что кража могла быть соершена в период с 16 по 19 августа. Строительная площадка в поселении Московский, квартал № 3 не охранялась, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Вор скрылся, установлена сумма материального ущерба. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее News.ru сообщал, что количество регистрируемых преступлений в России уменьшилось почти на 10% за период с 2014 по 2018 год. Как передаёт ТАСС со ссылкой на спикера МВД Ирину Волк, в 2018 году было зарегистрировано 1991,5 тысячи преступлений.
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Криминал , Происшествия , Ирина Волк , МВД , АГН "Москва" , ИТАР-ТАСС , Москва
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