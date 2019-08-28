На Ставрополье мужчина напал на ребенка с перцовым баллончиком

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который распылил в лицо 10-летней девочки перцовый баллончик и попытался отобрать телефон и деньги, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю

"Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления по статье УК РФ "Разбой", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле текущего года мужчина, встретив на улице в селе Круглолесском Александровского района 10-летнюю девочку, распылил ей в лицо перцовым баллончиком и попытался отобрать у нее деньги и телефон.