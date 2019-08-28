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На Ставрополье мужчина напал на ребенка с перцовым баллончиком 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который распылил в лицо 10-летней девочки перцовый баллончик и попытался отобрать телефон и деньги, сообщает СУСК РФ по Ставропольскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления по статье УК РФ "Разбой", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в июле текущего года мужчина, встретив на улице в селе Круглолесском Александровского района 10-летнюю девочку, распылил ей в лицо перцовым баллончиком и попытался отобрать у нее деньги и телефон.
"Проходившие мимо люди спасли девочку от нападавшего. Следователь СКР задержал подозреваемого, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в СК.
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Криминал , Происшествия , СКР , Ставропольский Край
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