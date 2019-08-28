Москвич зверски убил любовницу, а затем изуродовал свое тело

В ночь на 28 августа в столице на Большой Переяславской улице мужчина устроил резню в квартире своей сожительницы, в результате чего та умерла. После содеянного москвич пытался изуродовать свое тело.

О трагическом инциденте сообщает "Московский комсомолец". Злоумышленник уже был ранее судим.

В полицию позвонили соседи злосчастной квартиры, они сообщили о криках за стеной. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов увидели, как голый окровавленный мужчина крушил припаркованные возле дома машины.

По словам очевидцев, москвич выпал из окна третьего этажа на козырек, зацепившись ногой за металлический настил. Мужчина, словно не чувствуя травмы, дернул поврежденной частью тела так, что почти ее не лишился. После этого он упал вниз, подобрал решетку ливневой канализации и выбил железкой себе три зуба. Затем неадекват пытался отрезать осколками стекла половые органы.

Следствием установлено, что злоумышленник находился в наркотическом опьянении. Сотрудники правоохранительных органов передали его медицинской службе. В настоящее время мужчина находится без сознания в реанимации.

После того, как полиция передала жителя столицы медикам, правоохранители поднялись на третий этаж и увидели, что из-под двери квартиры течет горячая вода. На место приехала бригада МЧС и вскрыла жилое помещение. Квартира полностью затопилась, а стены были измазаны кровью. Имеющиеся зеркала и сантехника находились в разбитом состоянии, а в ванной лежало тело женщины — 54-летней Татьяны Викторовны.

По словам близких и соседей убитой, она была вдовой. Детей у женщины нет, есть пожилая мать, а также младший брат-инвалид. Пострадавшая жила одна, работала в полиграфической сфере менеджером, имела небольшой бизнес.

Как рассказала подруга Татьяны, женщина около полугода назад встретила мужчину, который был моложе нее почти на пятнадцать лет. Возлюбленный проживал вместе с пострадавшей.

Следователи утверждают, что не нашли в квартире ни одного ножа и даже лезвия. По их мнению, женщина опасалась неадекватного состояния мужчины, потому прятала или вовсе не хранила в доме подобные вещи. По предварительным данным, злоумышленник расправился с сожительницей при помощи насадки от дрели.

В полиции рассказали, что мужчина ранее был судим за изнасилование. По словам знакомых преступника, он признавался им, что употребляет наркотики.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы мужчина облил собутыльника бензином, а затем поджег его. Это произошло в результате спора.