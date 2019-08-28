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Погоня голого преступника за полицией попала на видео 

Lenta.ru + ещё 1 44 минуты назад
В американском округе Питтсильвания, штат Вирджиния, очевидец снял на видео погоню голого мужчины за полицейским. Запись произошедшего опубликована на сайте ABC News.
Полиция округа Питтсильвания предупредила местных жителей в официальной группе Facebook, что в их краях орудует особо опасный преступник — 19-летний Мэтью Бернард (Matthew Bernard).
Во вторник утром, 27 августа, человек позвонил в участок и сообщил о найденной на проезжей части мертвой женщине. Прибывшие полицейские осмотрели место преступления и обнаружили в одном из домов еще два трупа — женщины и ребенка.
На улицу выбежал голый Бернард, подозреваемый в тройном убийстве, и попытался оказать сопротивление полицейскому. Патрульный остановил его с помощью перцового баллончика. Тогда американец стал душить церковнослужителя, оказавшегося поблизости. Юношу отогнали резиновой дубинкой.
Полицейские со служебной собакой задержали злоумышленника и взяли его под стражу. По делу ведется расследование.
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Криминал , Видео , В мире , Происшествия , США , телеканал АВС
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