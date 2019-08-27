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Совративших девушку полицейских из Анапы отправили в СИЗО 

360tv.ru 41 минуту назад
После принуждения несовершеннолетней к сексуальным действиям в Анапе троих сотрудников полиции уволили и поместили в СИЗО. Мэр Анапы заявил, что в городе не намерены замалчивать происшествие.
«Скрывать такие происшествия нельзя, и замалчивать никто не собирается. Но вопиющий случай в Витязеве не должен бросать тень на всю полицию города! Здесь работает много профессионалов, опытных и порядочных сотрудников. А негодяи обязательно должны понести наказание по всей строгости закона», — сказал глава Анапы Юрий Поляков, его цитирует ГТРК «Кубань».
По словам заместителя начальника ОМВД по городу Анапе Дмитрия Коркишко, трое сотрудников полиции уволены, они помещены в следственный изолятор. Ранее сообщалось, что наказание для их начальников еще обсуждается, тех тоже могут уволить.
26 августа сотрудники полиции заставили 17-летнюю девушку заняться с ними сексом, запугивая ее административной ответственностью. Перед этим они застали ее в компании совершеннолетнего любовника на одном из пляжей в поселке Витязево.
Сейчас в отношении полицейских возбуждено уголовное дело о понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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Комментарии26
Криминал , Видео , Происшествия , Юрий Поляков , ФСИН , ГТРК "Кубань" , Анапа
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