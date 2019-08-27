В американском городе Олдбридж, штат Нью-Джерси, мужчина открыл стрельбу из винтовки на автобусной остановке. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что находившиеся на остановке люди не пострадали.
Преступник успел сделать несколько выстрелов у парка, а затем убежал к жилому дому, который находился поблизости. Часть жителей была эвакуирована.
Очевидцы рассказали, что стрелявшим был чернокожий мужчина в маске и бандане.
Правоохранительные органы занимаются поиском преступника, ведется расследование.