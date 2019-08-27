В Анапе полицейские изнасиловали несовершеннолетнюю

По версии следствия, ночью 26 августа на пляже Витязево двое сотрудников патрульно-постовой службы отдела МВД по Анапе застали потерпевшую с совершеннолетним молодым человеком, делающими нечто противозаконное.

В сообщении СК не уточняется, как полицейские поступили с молодым человеком, однако девушке они предложили заняться сексом в обмен на непривлечение к административной ответственности. Та согласилась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней».

Данное преступление наказывается по меньшей мере принудительными работами на срок до пяти лет. Максимальное наказание, которое предусматривает вторая часть 133-й статьи УК, это лишение свободы на пять лет с лишением на три года права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.