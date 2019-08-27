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В Анапе полицейские изнасиловали несовершеннолетнюю 

Рамблер + ещё 21 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Полицейские изнасиловали несовершеннолетнюю в Анапе, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
По версии следствия, ночью 26 августа на пляже Витязево двое сотрудников патрульно-постовой службы отдела МВД по Анапе застали потерпевшую с совершеннолетним молодым человеком, делающими нечто противозаконное.
В сообщении СК не уточняется, как полицейские поступили с молодым человеком, однако девушке они предложили заняться сексом в обмен на непривлечение к административной ответственности. Та согласилась.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней».
Данное преступление наказывается по меньшей мере принудительными работами на срок до пяти лет. Максимальное наказание, которое предусматривает вторая часть 133-й статьи УК, это лишение свободы на пять лет с лишением на три года права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Комментарии4
Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Анапа
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