Двоих полицейских Анапы заподозрили в надругательстве над школьницей

Против правоохранителей возбуждено уголовное дело, их начальник отстранён от работы.

Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошёл в ночь на 26 августа. Полицейские остановили на пляже Витязево 17-летнюю девушку и молодого человека. Через некоторое время парня отпустили, а школьницу принудили к сексу, пообещав не привлекать её к административной ответственности.

По словам источника ТАСС, пострадавшей оказалась волейболистка из спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград». Девушка приехала на соревнования в Анапу из Московской области. В следственные органы обратился тренер юной спортсменки.