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Двоих полицейских Анапы заподозрили в надругательстве над школьницей 

Говорит Москва + ещё 14 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Против правоохранителей возбуждено уголовное дело, их начальник отстранён от работы.
Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошёл в ночь на 26 августа. Полицейские остановили на пляже Витязево 17-летнюю девушку и молодого человека. Через некоторое время парня отпустили, а школьницу принудили к сексу, пообещав не привлекать её к административной ответственности.
По словам источника ТАСС, пострадавшей оказалась волейболистка из спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград». Девушка приехала на соревнования в Анапу из Московской области. В следственные органы обратился тренер юной спортсменки.
По данному факту началась проверка. Начальник отдела МВД России по Анапе Андрей Раппа отстранён от занимаемой должности.
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Криминал , Происшествия , МВД , Анапа
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