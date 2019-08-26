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Украинский морпех расстрелял своего сослуживца из автомата 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: wikipedia
По данным следствия, один из матросов находясь в наряде, совершил выстрел из автомата в сторону сослуживца.
На Украине матрос морской пехоты расстрелял из автомата своего сослуживца. Трагедия произошла в Одесской области в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты, в селе дачное Беляевского района. Погибший нес службу в наряде на КПП. По предварительной версии, другой матрос выстрелил в его сторону. Мужчина получил сквозное ранение головы и скончался на месте.
«В настоящее время, по факту трагедии, правоохранительные органы проводят проверку с целью установления всех обстоятельств событий», — говорится в заявлении пресс-центра командования Военно-морских сил Украины на официальной странице в Facebook.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство», сообщает издание «Думская». К расследованию происшествия подключились сотрудники военной прокуратуры, которые устанавливают возможные мотивы произошедшего.
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Криминал , Происшествия , МВД
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