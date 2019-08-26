Украинский морпех расстрелял своего сослуживца из автомата

По данным следствия, один из матросов находясь в наряде, совершил выстрел из автомата в сторону сослуживца.

На Украине матрос морской пехоты расстрелял из автомата своего сослуживца. Трагедия произошла в Одесской области в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты, в селе дачное Беляевского района. Погибший нес службу в наряде на КПП. По предварительной версии, другой матрос выстрелил в его сторону. Мужчина получил сквозное ранение головы и скончался на месте.

«В настоящее время, по факту трагедии, правоохранительные органы проводят проверку с целью установления всех обстоятельств событий», — говорится в заявлении пресс-центра командования Военно-морских сил Украины на официальной странице в Facebook.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство», сообщает издание «Думская». К расследованию происшествия подключились сотрудники военной прокуратуры, которые устанавливают возможные мотивы произошедшего.