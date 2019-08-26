Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: На Украине морпех застрелил сослуживца 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В одной из военных частей морской пехоты в Одесской области Украины погиб военнослужащий.
Об этом сообщается на странице в Facebook Военно-морских сил ВСУ.
В сообщении говорится, что «произошёл трагический случай гибели военнослужащего».
Издание «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что морпех погиб от рук сослуживца.
«По данным следствия, матрос С., находясь в суточном наряде на КПП на территории воинской части, совершил один выстрел из автомата Калашникова в сторону своего сослуживца — матроса К. От полученного сквозного ранения головы последний умер на месте», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оба военнослужащих были трезвыми. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
В феврале 2018 года сообщалось, что украинские морпехи расстреляли четырёх сослуживцев в Донбассе.
RT на русском: последние новости
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей В Киеве возбудили дело о теракте после обстрела здания из гранатомёта В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей
Криминал , Происшествия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин обеспокоился доходами россиян75
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском70
На Крымском мосту заметили военную технику253
Меркель обратилась к Путину и Зеленскому49
Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8278
Видео
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
01:31
Россия расколола G7
В мире Африка
04:32
Меркель обратилась к Путину и Зеленскому
В мире Статьи
00:53
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Армия Войска
00:53
Выброс был: что происходит в Северодвинске
Общество Армия
01:47
«Путин гордый человек, зачем ему просить?»
Политика Азия
04:32
Анонсирована встреча Путина и Зеленского
Политика В мире
00:37
На Крымском мосту заметили военную технику
Армия Войска
02:44
«Его состояние резко ухудшилось»
Общество
01:02
Трампу готовят «засаду»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение