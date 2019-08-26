В одной из военных частей морской пехоты в Одесской области Украины погиб военнослужащий.
Об этом сообщается на странице в Facebook Военно-морских сил ВСУ.
В сообщении говорится, что «произошёл трагический случай гибели военнослужащего».
Издание «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что морпех погиб от рук сослуживца.
«По данным следствия, матрос С., находясь в суточном наряде на КПП на территории воинской части, совершил один выстрел из автомата Калашникова в сторону своего сослуживца — матроса К. От полученного сквозного ранения головы последний умер на месте», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оба военнослужащих были трезвыми. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
В феврале 2018 года сообщалось, что украинские морпехи расстреляли четырёх сослуживцев в Донбассе.