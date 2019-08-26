Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян 

News.ru 21 минуту назад
Фото: pixabay.com
Российские банки предупреждают граждан о новых видах мошенничества. Так, преступники при попытке похитить деньги с банковских карт россиян начали пользоваться именами известных финансовых аналитиков, которые часто звучат в СМИ.
При этом собеседники «Коммерсанта» отказались назвать фамилии, используемые мошенниками, чтобы не усугубить их репутационный ущерб.
Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются именем того или иного известного эксперта, тем самым, вызывая доверие у собеседника. После этого они рекомендуют сделать перевод средств на брокерский счёт псевдоинвестиционной компании, например в несуществующую «Альфакапиталкапитал», созвучную с УК «Альфа-Капитал». После удачной инвестиции псевдо-эксперт бесследно исчезал.
Вторая схема мошенничества — это звонки россиянам, в 1990-х годах вложившим средства в несуществующие инвестиционные платформы и желающим их вернуть. В этом случае псевдо-аналитик от имени банка предлагает свою помощь по возврату средств. Так, были случаи, когда мошенники предлагали гражданам вернуть средства, вложенные в Alldayoption, Binarium и GlobalFXm.
Кроме того, иногда мошенники звонят от имени компании «Глобал Инвестментс» со ссылкой на известных на рынке аналитиков, не имеющих к ней не малейшего отношения.
По словам заместителя гендиректора Zecurion Александра Ковалева, не исключено, что звонки о помощи вывести средства из «инвестиционных платформ» поступают от сотрудников этих платформ или от лиц, купивших у платформ базу.
Ранее News.ru писал о том, что телефонные мошенники заполучили денежные средства примерно трети россиян. Почти каждый десятый (9%) потерял значительную сумму. При этом только 4% респондентов обращались в правоохранительные органы. Обычно мошенничество ведётся с поддельного номера либо с ранее принадлежащего банку номера от лица сотрудника финансовой организации. Злоумышленники пытаются выяснить у жертв пароли или коды двухфакторной авторизации для входа в личный кабинет и/или подтверждения перевода денег.
News.ru: последние новости
У московского пенсионера украли более четырнадцати миллионов рублей Порядочный человек был: за что челябинский депутат застрелил жену В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
Комментарии
Криминал , Происшествия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна захотела возвращения России в G7133
«Вешают лапшу»: Соловьев обрушился на Ельцин Центр157
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России349
У Рынски появится ребенок после смерти Малашенко6
Меркель объявила о встрече «нормандской четверки»2
Видео
04:32
Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью
Общество
01:31
Лидеры «Большой семерки» решили судьбу России
Политика В мире
02:59
В театре высказались о госпитализации Меньшикова
Общество
11:31
Показан запредельный пилотаж Су-57
Армия Войска
01:44
«Мы не ждём опаздывающих»: ответ «Победы» пассажирке
Общество
02:46
В России предложили вернуть смертную казнь
Общество
00:16
Российский режиссер погиб в ДТП в Москве
Происшествия Другое
01:20
Экс-президент Украины пожалел о своей ошибке
Украина В мире
02:15
Крымские татары ответили на предложение Зеленского
Политика В мире
05:38
Легендарное мифическое существо сняли на видео
Наука и техника Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение