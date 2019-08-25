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МВД проверяет сообщение об избиении мужчины казаками на Кубани 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: RT на русском
ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило о начале проверки по факту сообщения о телесных повреждениях у мужчины, предположительно, нанесённых казаками. Об этом информирует РИА Новости.
«В отдел МВД России по городу Геленджику поступило сообщение о причинении телесных повреждений 30-летнему местному жителю. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку…» — заявили в ведомстве.
В связи с произошедшим назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой будет определена степень вреда здоровью жителя.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что на опубликованном в соцсетях видеоролике видно, как группа казаков избивает мужчину.
В июле URA.RU передавало, что в ХМАО возбудили дело по факту массовой драки
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Криминал , Происшествия , МВД , РИА Новости , Геленджик , Краснодарский Край
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