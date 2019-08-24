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Два человека погибли из-за взрыва двух гранат на Украине 

RT на русском 16 минут назад
Фото: if.npu.gov.ua
В украинском городе Ивано-Франковск два человека погибли из-за взрыва двух гранат.
Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области.
Следствием установлено, что между двумя погибшими, которыми был мужчина и его сожительница, возник конфликт, в ходе которого злоумышленник и привёл в действие две гранаты РГД-5.
Уточняется, что мужчина был участником боевых действий на востоке Украины, а также неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.
Ранее сотрудники правоохранительных органов в Киеве задержали мужчину, который нёс в сумке гранату в качестве «сувенира». Спустя примерно неделю полицейские поймали ещё одного человека с гранатой уже на одной из улиц Ровно.
В июне в украинском Кривом Роге мужчина бросил гранату РГД-5 в прохожего из-за возникшего между ними конфликта.
В середине мая в Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции. Через пару дней после этого уже в Харькове неизвестный взорвал гранату около одного из жилых домов города. При взрыве погибли два человека.
Также 26 мая в Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома. В результате взрыва были повреждены окна дома и автомобиль.
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Комментарии
Криминал , В мире , Происшествия , Украина , МВД , Ивано-Франковск
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