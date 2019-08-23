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Мужчина ударил женщину ножом в шею в Москве 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Мужчина в ходе конфликта ударил женщину ножом в шею на севере Москвы, пострадавшая госпитализирована, подозреваемый задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"В 14:12 мск в московскую полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома 4 по улице Софьи Ковалевской между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого женщине причинили ранения острым предметом, предположительно, ножом", — сообщили в ведомстве.
В настоящее время мужчина задержан, женщина госпитализирована.
"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказали в столичном главке.
В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что конфликт произошел на бытовой почве между мужчиной и его сожительницей из Средней Азии. "Женщина получила несколько ударов ножом в горло и госпитализирована", — сказал собеседник агентства.
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Криминал , Пожары , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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