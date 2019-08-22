Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Набитый оружием сейф нашли в московском магазине 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили сейф с оружием в одном из круглосуточных магазинов в Москве. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, сейф нашли во время обыска в рамках уголовного дела о незаконном обороте лекарств. По предварительным данным, внутри хранились два травматических пистолета и четыре магазина для них, патроны, гранаты и запалы.
Оружие изъяли. Расследование уголовного дела продолжается.
6 августа сообщалось, что в городе Одинцово (Московская область) мужчина купил гараж, в котором находился арсенал. Полицейские изъяли из тайника автомат Калашникова, 148 патронов различного калибра, пять боевых гранат и запалы к ним, а также светозвуковую гранату.
Последние новости
Стали известны подробности предстоящего обмена между Россией и Украиной Появились подробности массовой драки с цыганами в Кузбассе Китай нашел цель для мести за Huawei
Криминал , Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Зеленский сделал Путину предложение31
США заполучили Т-9039
Служба такси подала иски к организаторам протестов5
Названа дата обмена заключенными Москвой и Киевом82
Москва оценила взятие Хан-Шейхуна141
Видео
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
00:21
ЧП на теплоходе в Петербурге: погиб один человек
Пожары Происшествия
01:40
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах
Политика
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика Другое
10:24
Пока вы не уснули: Зеленский сделал Путину предложение
В мире
03:03
Трампу предложили Валлонию за один евро
В мире
02:12
Опасный бассейн: в Турции борются за жизнь россиянки
Происшествия Другое
02:45
«Россия разочарована»: Путин пригрозил США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение