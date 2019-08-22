Обчищавший офисы кредиторов «заяц» попался полиции

Тольятти полицейские задержали мужчину, который подозревается в серии налетов на офисы микрозаймов, совершенных в костюме зайца. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, первое ограбление было совершено 15 августа в организации на улице Дзержинского, где мужчине удалось вынести из офиса 2,6 тысячи рублей. Спустя полтора часа он направился в офис другой компании на улице Лизы Чайкиной, однако там деньги украсть не удалось.

Как оказалось позже, грабитель попал на камеры наблюдения, благодаря чему его с подельником вычислили сотрудники правоохранительных органов . На кадрах видно, что при себе у него был предмет, напоминающий пистолет.

В региональном управлении МВД каналу сообщили, что сообщниками оказались два брата, причастные к трем разбойным нападениям. Они признались, что потратили похищенные средства на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.

27 декабря 2018 года сообщалось, что мужчина ограбил микрофинансовую организацию в подмосковном Одинцове, угрожая ее сотруднице феном.