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Обчищавший офисы кредиторов «заяц» попался полиции 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Тольятти полицейские задержали мужчину, который подозревается в серии налетов на офисы микрозаймов, совершенных в костюме зайца. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, первое ограбление было совершено 15 августа в организации на улице Дзержинского, где мужчине удалось вынести из офиса 2,6 тысячи рублей. Спустя полтора часа он направился в офис другой компании на улице Лизы Чайкиной, однако там деньги украсть не удалось.
Как оказалось позже, грабитель попал на камеры наблюдения, благодаря чему его с подельником вычислили сотрудники правоохранительных органов. На кадрах видно, что при себе у него был предмет, напоминающий пистолет.
В региональном управлении МВД каналу сообщили, что сообщниками оказались два брата, причастные к трем разбойным нападениям. Они признались, что потратили похищенные средства на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.
27 декабря 2018 года сообщалось, что мужчина ограбил микрофинансовую организацию в подмосковном Одинцове, угрожая ее сотруднице феном.
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Криминал , Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Тольятти
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