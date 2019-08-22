«Худший педофильский скандал» разразился во Франции

Французского хирурга заподозрили в сексуальном насилии над более чем 200 несовершеннолетними пациентами больниц, в которых он работал. Делу уже прочат звание «худшего скандала, связанного с педофилией», в истории Франции , сообщает RTBF.

В преступлениях подозревается 66-летний доктор Жоэль Ле Скуарнек (Жоэль Ле Скуарнек) — хирург, специализировавшийся на операциях на органах брюшной полости. С 2008 по 2017 годы он работал в больнице в коммуне Жонзак в департаменте Шаранта Приморская на юго-западе страны.

RTBF отмечает, что мужчина с мая 2017 года находится под арестом по подозрению в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении четырех девушек. Суд по этому делу ожидается зимой 2020 года. Под стражу его взяли после того, как шестилетняя девочка рассказала о произошедшем с ней родителям.

Имена новых вероятных жертв стали известны из дневников доктора: в записях следователи нашли описания и зарисовки различных сексуальных действий по отношению более чем к 200 девочкам. Часть из них датируется 1990-ми годами, отмечает FranceInfo. В то же время сам врач указывает, что практически все, записанное в его дневниках — не более чем фантазии и домыслы. Вра также отрицает изнасилования, хотя и признает себя виновным в нескольких эпизодах неподобащих действий.

The Times при этом указывает, что число пострадавших детей может достигать 250, среди них как девочки, так и мальчики. Отмечается, что на некоторых пациентов он, вероятно, нападал, когда они были под действием наркоза. При этом в 2005 году мужчину судили за хранение изображений сексуального насилия над детьми. Несмотря на это, он смог продолжить работу.