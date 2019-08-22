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Осужденный на Украине за терроризм россиянин Седиков попросил помилование у Зеленского 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гражданин России Алексей Седиков, осужденный за терроризм на Украине, подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Зеленского.
«Где-то две недели назад ко мне пришли сотрудники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен, я сказал, что да. Они предложили написать заявление на по милование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю», — рассказал Седиков корреспонденту «Общественного телевидения», которая навестила его в колонии.
Седиков был ранен в ногу и захвачен в плен украинскими силовиками в 2016 году, он был добровольцем в рядах Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Позже был приговорен к 11 годам лишения свободы по статье о террористической деятельности.
В 2018 году Седиков и еще 21 россиянин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть их домой.
Ранее сообщалось о 50 гражданах России, которые попали в плен на Украине и отбывают наказание в местах лишения свободы.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Владимир Зеленский , Владимир Путин , СБУ
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