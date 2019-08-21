Дело о смерти 14-летней девочки: в Прикамье судят завуча школы

Краснокамске Пермского края начался судебный процесс спустя год после смерти 14-летней школьницы, которая умерла в результате истощения. Обвиняемой является заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной школы №3 Елена Погоржальская. 49-летней женщине вменяется халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека. По данной статье ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в июле прошлого года фельдшеры скорой помощи обнаружили в квартире тело скончавшейся 14-летней девочки. Экспертиза установила, что школьница умерла от истощения.

21 августа Краснокамский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении школьного завуча. Следствие считает, что именно она была в курсе проблем со здоровьем у ученицы и должна была передать эту информацию в органы опеки и полицию. На заседании суда прокурор подчеркнул, что если сотрудники школы высказали родителям ребенка свои опасения по поводу его состояния, и за три рабочих дня ситуация не изменилась, то «школа обязана сообщить, направить сигнал в органы опеки».

Одним из свидетелей на слушании стал представитель Департамента соцполитики правительства края Никита Будаков.

По словам чиновника, одноклассники девочки заметили, что она сильно похудела весной прошлого года. Они рассказали об этом классному руководителю, а та донесла информацию Погоржальской. Помимо этого были и другие признаки того, что ученица переживает трудности в семье, уверен свидетель.

Например, ее освободили от уроков физкультуры, поскольку она часто говорила учителю, что плохо себя чувствует. Кроме того, девочка долгое время ходила в одной и той же одежде.

«Все это — повод, чтобы проверить семью ребенка, запросить информацию в соцслужбах. Возможно, тогда выяснилось бы, что дочка с матерью малоимущие, а это уже повод для внесения семьи в группу риска, — сказал Будаков. — Школа даже не должна была проверять причины снижения веса, а просто сообщить органам, что у ребенка плохое самочувствие. Другие компетентные органы уже бы разобрались. И трагедии не было бы».

Научный сотрудник краевого Института развития образования Ирина Шурмина в ходе заседания заявила, что завуч не должна была верить маме погибшей девочки на слово. «Родителей надо перепроверять. Это наш новый акт и порядок. После этой трагедии хотели предложить, чтобы классные руководители обходили всех детей, но потом начались возмущения общественности, и норматив пересмотрели», — пояснила она.

Сама Елена Погоржальская не считает себя виновной в смерти девочки. После того, как классный руководитель рассказала ей о том, что одна из учениц резко похудела, завуч вызвала родительницу и поговорила с ней об этом. «Мать ребенка мне сказала, что все хорошо. Что девочка хорошо учится. Что она примет все меры», — пояснила обвиняемая.

Она отметила, что погибшая была тихой и скромной девочкой, но училась лучше всех в классе. По словам завуча, у нее не было никаких оснований не верить матери, поскольку семья не состояла на учете как неблагополучная.

Классный руководитель погибшей девочки также сообщила на суде, что школьница всегда одевалась хорошо, у нее были красивый портфель и кроссовки. «Все учебники всегда покупала, ходила в разной одежде. Была чистая и опрятная. Мать всегда ходила на собрания», — сказала она.

На заседание поддержать обвиняемую пришли ее бывшие коллеги. «В школе тысяча учащихся и каждому в личную жизнь не заглянешь, в каждую квартиру не зайдешь. А девочка очень скрытная была, она не сообщала об этом. Где эти же соседи были, которые знали эту ситуацию? Ладно школа. Пришел ребенок, отучился. А там ведь жили вместе. Почему они не сообщили это хотя бы педагогам в школе, хотя бы учительнице? Это во-первых. А во-вторых, она мать-одиночка — где у нас соцзащита?», — возмутилась экс-коллега завуча Татьяна Завражнина в беседе с порталом 59.ru.

Что касается матери ребенка, то расследование в ее отношении продолжается. Женщина находится в СИЗО , ей предъявлены обвинения по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью». По версии следствия, в период с марта по июль 2018 года мать девочки умышленно ограничивала ее в питании, чтобы лишить жизни. Следствие проверяет ее на вменяемость.

Свою вину она отрицает. Женщина рассказала журналистам, что в школе ее дочь якобы обзывали толстой, поэтому девочка отказывалась есть. Однако соседи сообщили, что слышали, как пострадавшая со слезами просила у мамы еду, а та отправляла ее спать голодной.