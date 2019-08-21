Генпрокуратура потребовала изъять у полковника ФСБ Черкалина имущество на 6 млрд рублей

В Головинский районный суд Москвы подано исковое заявление об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тысяч 116 кв. м, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро. Эти деньги были обнаружены в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина.

"Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества составляет более 6,3 млрд рублей", — рассказали в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что Черкалин предоставлял неполные сведения о своих доходах и имуществе. Так, общий легальный доход полковника ФСБ, его родственников и близких с 2005-го по 2019 год составил не более 55 млн рублей.

По версии следствия, в 2011 году, будучи сотрудником ФСБ, Васильев ввел в заблуждение потерпевшего Гляделкина и убедил передать ему долю уставного капитала коммерческой организации, чем причинил ему ущерб в размере 490 млн рублей. За эти деньги Васильев пообещал потерпевшему прекратить уголовное преследование. После получения прав на имущество все было распределено между участниками группы.

Пресса также писала, что руководство управления "К" ФСБ России, которое отвечает за банковский сектор, годами крышевало российскую банковскую отрасль.

Полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, а также его сослуживцы искусственно продлевали жизнь многим рухнувшим банкам РФ, предлагая банкирам решить их проблемы за деньги. Их работа была встроена в действовавшую по всей стране систему обналичивания.

Близкий к ФСБ источник рассказал, что у управления "К" было две схемы работы с банками: процент от выведенных средств в размере 0,1-0,2% от объема операции или фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения. Бывший совладелец банка с отозванной лицензией отметил, что банки, которые занимались обналом, платили управлению "абонентскую плату".

Для получения процентов в банк назначали "подкрышника" — офицера ФСБ/КГБ в отставке, чаще всего на должность главы службы экономической безопасности. Таким образом спецслужбы могли держать под контролем денежные потоки, а также собирать информацию о рынке.

Кроме того, заниматься обналом управлению "К" под управлением Ивана Ткачева помогали региональные подразделения ФСБ. Особенно активно "работа" велась в южных регионах России, где велика доля "серого" бизнеса, и получить наличные всегда было проще и дешевле.

А перевозили наличные в Москву сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ РФ. "Брали больничный, а машину якобы отправляли на техобслуживание". Как отмечается в расследовании, Черкалину и его коллегам приходилось взаимодействовать с управлением собственной безопасности ФСБ.

Алексей Хотин. Банковское управление ФСБ не только контролировало рынок обналичивания, — его сотрудники предлагали "покровительство" руководителям российских банков за финансовое вознаграждение. Об этом применительно к Черкалину рассказал, в частности, бывший владелец банка "Югра"

При этом связь с ФСБ не гарантировала банкам безопасность.