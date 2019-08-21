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В Челябинской области депутат расстрелял жену 

Ura.Ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат горсобрания Локомотивного, главврач местной больницы Азат Зарипов подозревается в убийстве супруги, совершенном в ночь на 21 августа. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в пресс-службе. «Выстрелил несколько раз. Умерла в пять часов утра в больнице. Сам он задержан. Следствие разбирается», — сообщил «URA.RU» источник в силовых структурах.
В горсобрании Локомотивного Зарипов руководит комиссией по социальной политике. В пресс-службе ГУ МВД по региону «URA.RU» сообщили, что на месте работают следователи.
Поселок Локомотивный находится на территории Карталинского района, но является отдельным муниципалитетом. Обстоятельства убийства выясняет следственный отдел по городу Карталы.
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Криминал , Происшествия , Азат Зарипов , МВД , Челябинская Область
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