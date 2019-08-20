Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян может быть прекращено

Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян может быть прекращено. Об этом заявил адвокат одной из сестер Сергей Паршин , передает ТАСС.

Расследование СК РФ доказало правдивость показаний сестер Хачатурян в отношении их отца, рассказал Паршин. По его словам, следователи установили факты морального и сексуального насилия над девушками и подтвердили их слова о многолетних систематических истязаниях, угрозе жизни и здоровью.

«Защитники сестер Хачатурян надеются, что установленные следователями факты помогут им доказать — девушки действовали в рамках необходимой самообороны и их уголовное преследование будет прекращено», — добавил адвокат.

Паршин назвал очевидным, что Кристина, Ангелина и Мария, убивая отца, находились в состоянии необходимой обороны и спасали свои жизни.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранами было обнаружено 27 июля 2018 года на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери Хачатуряна, одна из которых — несовершеннолетняя. На допросе девушки сразу признали свою вину, но заявили, что пошли на убийство после многолетних издевательств и насилия со стороны отца.