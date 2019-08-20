Житель Кемерова убил отца на поминках жены

Кемерове местный житель до смерти избил родного отца. Происшествие случилось на поминках жены нападавшего. Полицию вызвал он сам, сообщил VSE42.RU.

В Кемерове мужчина бросился на отца с кулаками на поминках жены. В результате пожилой человек скончался от полученных травм. После жестокого избиения 91-летнего старика, нападавший сам вызвал полицию.

Когда на место прибыли правоохранители, сын убитого пытался оправдать себя. По его версии, отец сам получил тяжелые травмы, сообщил сайт «Дни.ру».

Криминалисты заявили, что пострадавший получил около 30 ударов. Подозреваемый свою вину отрицает.