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Мужчина похитил и изнасиловал обижавших его сына детей во Львове 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Во Львове мужчина похитил двух детей и изнасиловал с целью воспитания. Об этом сообщает сообщает Fakty.ua.
Как отмечается, 35-летний мужчина похитил двух мальчиков семи и десяти лет, избил, а после изнасиловал их. По словам правонарушителя, он хотел "проучить" детей, которые якобы обижали его ребенка.
Узнав о происшествии, мать пострадавших обратилась в полицию. Мужчину задержали, в отношении него открыто уголовное производство по статьям "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и "Развращение несовершеннолетних", которые предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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Криминал , Происшествия , Львов
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