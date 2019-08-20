Мужчина похитил и изнасиловал обижавших его сына детей во Львове

Во Львове мужчина похитил двух детей и изнасиловал с целью воспитания. Об этом сообщает сообщает Fakty.ua.

Как отмечается, 35-летний мужчина похитил двух мальчиков семи и десяти лет, избил, а после изнасиловал их. По словам правонарушителя, он хотел "проучить" детей, которые якобы обижали его ребенка.

Узнав о происшествии, мать пострадавших обратилась в полицию. Мужчину задержали, в отношении него открыто уголовное производство по статьям "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и "Развращение несовершеннолетних", которые предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.