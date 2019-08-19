Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону на два месяца продлил арест Наталье Стришней — бывшей жене Вячеслава Цеповяза, осуждённого по делу о массовом убийстве, которую подозревают в вымогательстве 70 млн рублей.
Об этом сообщил ТАСС адвокат задержанной Эдуард Чургулия.
«Без неожиданностей, стража по 23 октября 2019 года», — заявил он.
По его словам, защита намерена обжаловать решение суда.
Стришнева была арестована 30 июня вместе со своим братом.
Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорён Краснодарским краевым судом по делу банды «цапков» к 20 годам лишения свободы.