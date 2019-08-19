Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-супруге Цеповяза продлили арест до 23 октября 

RT на русском + ещё 2 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону на два месяца продлил арест Наталье Стришней — бывшей жене Вячеслава Цеповяза, осуждённого по делу о массовом убийстве, которую подозревают в вымогательстве 70 млн рублей.
Об этом сообщил ТАСС адвокат задержанной Эдуард Чургулия.
«Без неожиданностей, стража по 23 октября 2019 года», — заявил он.
По его словам, защита намерена обжаловать решение суда.
Стришнева была арестована 30 июня вместе со своим братом.
Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорён Краснодарским краевым судом по делу банды «цапков» к 20 годам лишения свободы.
RT на русском: последние новости
Знакомые погибшей под Ульяновском семьи рассказали о подозреваемом в убийстве подростке По делу об убийстве семьи в Патрикееве назначена посмертная экспертиза Эксперт прокомментировал инцидент с промышленными альпинистами в Перми
Криминал , Происшествия , Вячеслав Цеповяз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму100
Путин назвал условия для возвращения России в G712
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина139
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве9
«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского405
Видео
00:09
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина
В мире Европа
01:13
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве
В мире Украина
03:36
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Армия Оружие
00:52
Путин взял с собой во Францию вертолет
Политика
00:40
Пентагон опубликовал видео запуска крылатой ракеты
Армия Войска
02:32
Опубликован дневник матери устроившего бойню подростка
Происшествия
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:00
Столкновение кометы с Солнцем показали на видео
Наука и техника
01:34
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией
Политика
06:28
Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение