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Фальшивый диплом был найден у подполковника ГИБДД Башкирии в отставке 

Газета.Ru + ещё 2 35 минут назад
Фото: Depositphotos
Подполковник ГИБДД Башкирии Расим Хасанов обвиняется в использовании поддельного диплома о высшем образовании. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Отмечается, что прокуратуры Уфы утвердила обвинение по уголовному делу по ст. 327 ч. 3.
По данным следствия, Хасанов в 1998 году приобрел диплом Башкирского государственного аграрного институт по специальности "механизация сельского хозяйства". Однако позднее стало известно, что мужчина был отчислен из учебного заведения.
Уточняется, что обвиняемому присвоили звание лейтенанта, а также другие специальные звания. Он также получил дополнительное высшее образование юриста на факультете заочного обучения Уфимского юридического института МВД России благодаря своему поддельному диплому.
Обвиняемый свою вину не признал.
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Криминал , Происшествия , ГИБДД , МВД , Башкортостан , Уфа
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