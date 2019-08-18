Более миллиона рублей украли в центре Москвы

Злоумышленник украл из офиса организации в центре столицы более 1,3 миллиона рублей. Инцидент произошел в районе Басманный. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ.

"В полицию от гендиректора ООО поступило заявление о краже в Малом Ивановском переулке", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что сумма ущерба от ограбления составила 1 миллион 305 тысяч рублей.

"Неизвестный путем свободного доступа из сейфа совершил кражу принадлежащих данной организации денежных средств", — добавили в пресс-службе.

По факту происшествия сотрудниками МВД возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее в Москве мотоциклисты украли у бизнесмена рюкзак. Внутри находились денежные средства на сумму 3,6 миллиона рублей.