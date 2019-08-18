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Более миллиона рублей украли в центре Москвы 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: depositphotos/digitex
Злоумышленник украл из офиса организации в центре столицы более 1,3 миллиона рублей. Инцидент произошел в районе Басманный. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ.
"В полицию от гендиректора ООО поступило заявление о краже в Малом Ивановском переулке", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что сумма ущерба от ограбления составила 1 миллион 305 тысяч рублей.
"Неизвестный путем свободного доступа из сейфа совершил кражу принадлежащих данной организации денежных средств", — добавили в пресс-службе.
По факту происшествия сотрудниками МВД возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Ранее в Москве мотоциклисты украли у бизнесмена рюкзак. Внутри находились денежные средства на сумму 3,6 миллиона рублей.
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Криминал , Происшествия , МВД , Москва
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