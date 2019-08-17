Житель Киева зарезал бывшую жену за отказ вернуться

Сотрудники правоохранительных органов Киева задержали мужчину, набросившегося на бывшую жену. Мужчина потребовал у женщины вернуться к нему, однако получил отказ.

Инцидент произошёл на улице Закревского, сообщается на сайте полиции украинской столицы. По данным ведомства, пострадавшая приехала на день рождения дочери.

В результате ЧП женщина потеряла сознание и была доставлена в одно из медицинских учреждений города. Силовики арестовали подозреваемого и возбудили уголовное дело.