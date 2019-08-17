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Житель Киева зарезал бывшую жену за отказ вернуться 

News.ru + ещё 3 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов Киева задержали мужчину, набросившегося на бывшую жену. Мужчина потребовал у женщины вернуться к нему, однако получил отказ.
Инцидент произошёл на улице Закревского, сообщается на сайте полиции украинской столицы. По данным ведомства, пострадавшая приехала на день рождения дочери.
В результате ЧП женщина потеряла сознание и была доставлена в одно из медицинских учреждений города. Силовики арестовали подозреваемого и возбудили уголовное дело.
Ранее News.ru писал, что старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила, что личность мужчины, нанёсшего женщине не менее 20 ножевых ранений на детской площадке в подмосковном Раменском, установлена. Сейчас ведётся его поиск.
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Криминал , Происшествия , Ольга Врадий , Киев
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