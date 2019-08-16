Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах

Норвежец Филип Мансхаус, подозреваемый в терроризме после нападения на мечеть в Осло, признался в содеянном и рассказал полиции о своих мотивах, передает норвежская телерадиокорпорация NRK.

"Подзащитный признал факты, относящиеся к делу, но пока формально не признал себя виновным в предъявленных судом обвинениях. Его объяснения стали важным вкладом в дальнейший ход расследования", — заявил прокурор Пол-Фредрик Йорт Краби (Pål-Fredrik Hjort Kraby).

Краби также отметил, что подозреваемый объяснил свои мотивы и сообщил важные детали произошедшего. Прокурор однако не уточнил, что именно подтолкнуло Мансхауса к нападению на мечеть.

В коммуне Берум близ Осло в минувшую субботу произошла стрельба в мечети: один человек ранен, стрелявший арестован. Как сообщила телекомпания NRK, в мечети найдено несколько единиц оружия. Позже полицейские обнаружили мертвой 17-летнюю сводную сестру задержанного, обстоятельства смерти которой навели правоохранителей на подозрения относительно насильственного характера. Полиция Норвегии заявила, что будет расследовать стрельбу в мечети как попытку теракта. В понедельник окружной суд Осло заключил Мансхауса под стражу на четыре недели.